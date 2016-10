Dzielić sprawiedliwie biedę i zająć się tworzeniem bogactwa. Rozmowa polskiego przedsiębiorcy, właściciela Fakro z Mateuszem Morawieckim

reklama

Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki rozmawiał o pomysłach na naprawdę polskiej gospodarki z Ryszardem Florkiem, założycielem i właścicielem firmy Fakro.

Florek w rozmowie opublikowanej przez "Dziennik Gazeta Prawna" pytał ministra rozwoju o to, jakie działania ma zamiar podejmować rząd, aby nie tylko sprawiedliwie rozdzielać między obywateli naszego kraju publiczne środki, ale też by sprawiać, aby tych środków było więcej to znaczy, aby Polacy sie coraz bardziej bogacili.

Mateusz Morawiecki nie zgodził się z postawioną przez Florka tezą o "dzieleniu biedy" między Polaków. Podkreślał, że fundamentalnym celem rządu jest niwelowanie nierówności społecznych. Jak stwierdził:

"Nasze działania to raczej zmniejszanie napięć społecznych, zmniejszanie nierówności. Elementarna sprawiedliwość jest wysoko na naszych sztandarach".

Minister dodawał też, że planowane są rozwiązania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a także projekty ustaw ułatwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności.

Jako jeden z przykładów podawał sytuację dotyczącą otrzymania pozwolenia na rozpoczęcie budowy przez "przeciętnego Kowalskiego". W myśl nowych przygotowywanych przepisów w obliczu milczenia danego urzędu i braku odpowiedzi w określonym terminie, zgoda będzie przyznana automatycznie na mocy "milczącej zgody".

