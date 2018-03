Dziękujmy dziś Bogu za dar kapłanów!

„Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń. Wracamy do Wieczernika, do źródeł naszego kapłaństwa, do naszej posługi, która ma swoje źródło i swój początek w Chrystusie Zmartwychwstałym” – powiedział arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, Przewodniczący Komisji Duchowieństwa, w życzeniach skierowanych do kapłanów na Wielki Czwartek.

W Wielki Czwartek przed południem kapłani poszczególnych diecezji gromadzą się w swych kościołach katedralnych, by uczestniczyć we Mszy Świętej Krzyżma sprawowanej przez swojego biskupa. W czasie Eucharystii zostają poświęcone oleje chorych, katechumenów i krzyżma, wykorzystywane w ciągu roku do udzielania sakramentów. Wieczorem zaś odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.

Papież Franciszek często wzywa księży, by żyli radością kapłańską, co jest cennym darem dla całego ludu Bożego, ale jednocześnie przypomina, że kapłaństwo jest służbą i dlatego kapłani mają pachnieć owcami. Odnosi się do tego gest umycia nóg wiernym przez kapłana w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej. „Zmartwychwstały Pan daje nam dar swojego Ducha i posyła nas do naszych sióstr i braci”, powiedział Prymas Polski.

Tego dnia także wierni dziękują Bogu za dar kapłanów w swoich parafiach i diecezjach. Również arcybiskup Wojciech Polak, jako Przewodniczący Komisji Duchowieństwa, podziękował wszystkim kapłanom za ich posługę oraz życzył aby odważnie i z nadzieją głosili Chrystusa swoim siostrom i braciom. „Życzę, abyśmy byli znakiem nadziei i pokoju, których oczekuje od nas Pan”, powiedział Prymas Polski.

dam/episkopat.pl