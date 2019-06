Dzięki PiS - wzrost płacy minimalnej aż o 40%

1. Wczoraj Rada Ministrów podjęła decyzję o wzroście płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 do kwoty 2450 zł brutto, a więc aż o 200 zł (o blisko 9%), a płacy godzinowej do 16 zł z 14,70 zł obowiązujących w tym roku.

W ten sposób płaca minimalna w roku 2020, będzie wynosiła blisko 47% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 roku i wychodzi na przeciw oczekiwaniom związków zawodowych, aby płaca minimalna zbliżała się do 50% średniego wynagrodzenia.

W ten sposób w ciągu 4 lat rządów Zjednoczonej Prawicy płaca minimalna dzięki odważnym decyzjom rządu wzrosła aż o 700 zł ,czyli 40% (z 1750 zł w roku 2015 do 2450 zł w 2020), a wprowadzona po raz pierwszy w historii minimalna płaca godzinowa z 12 zł do 16 zł.

2. Przypomnijmy, że rząd Zjednoczonej Prawicy późną jesienią 2015 roku potwierdził podwyżkę płacy minimalnej o 100 zł na 2016 rok (z 1750 zł do 1850 zł), z kolei we wrześniu 2016 roku zdecydował o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów o podwyżce „etatowej” płacy minimalnej na rok 2017 z 1850 zł do 2000 zł brutto, czyli aż 150 zł i w związku z tym konieczna była waloryzacja płacy godzinowej minimalnej z 12 zł na 13 zł od 1 stycznia tego roku.