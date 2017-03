Dzięki PiS Polska się odradza - dosłownie!!!

reklama

W tym roku w Polsce może urodzić się nawet 400 tysięcy dzieci. Do posiadania dzieci Polacy są zachęcani przede wszystkim przez program PiS 500+ - i przynosi to naprawdę wymierne efekty.

W styczniu 2017 roku urodziły się 32 tysiące dzieci. To wzrost o ponad 2000 względem stycznia roku poprzedniego. Jest prawdopodobne, że taka tendencja się utrzyma i w tym roku urodzi się w Polsce wyjątkowo dużo dzieci - najwięcej od siedmiu lat.

Po raz ostatni powyżej 400 tysięcy dzieci urodziło się w roku 2010. Potem za rządów Platformy Obywatelskiej dzietność była wyraźnie gorsza. Teraz duży wzrost liczby urodzeń trwa zwłaszcza od listopada. W dwóch ostatnich miesiącach ubiegłego roku urodziło się w całej Polsce łącznie ponad 11 tysięcy więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej!

Według ekspertów cytowanych przez "Dziennik Gazetę Prawną" za wzrost liczby urodzeń z jednej strony odpowiada program 500+, z drugiej - ogólnie dobra sytuacja na rynku pracy, ułatwiająca rodzinom podejmowanie decyzji o kolejnym dziecku.

I co mogą powiedzieć wszyscy krytycy programu 500+? Okazuje się, że z kryzysem demograficznym można walczyć - i to skutecznie. Potrzeba po prostu ambitnych, patriotycznych planów. Rządu PO-PSL nie było na to stać. Zamiast realizować dobrą zmianę, wolał konserwować system "ciepłej wody w kranie". PiS poszło naprzód - i są tego efekty. Znajdują się też pieniądze, które długo leżały w mafiach VAT - teraz dzięki walce z przestępcami rząd potrafi znaleźć dodatkowe pieniądze, potrzebne na wzmocnienie polskiego narodu. I tak trzymać!

