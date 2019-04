Dzięki PiS: Kolejne narzędzie do walki z mafiami VAT

michu 3.4.19 8:13

Szkoda, że wciąż rządzą socjaliści (chociaż lepsi narodowi niż internacjonalistyczni), bo jakby był wprowadzony wolny rynek Polska by się rozwijała i tyle kasy na urzędy do rozwiązywania sztucznych problemów by nie trzeba było...;). A tak do rządzący mogą się pochwalić TYLKO skuteczniejszym ściąganiem podatków, a pseudo katolicy zsocjalizowani cieszą się, że się innym zabiera ;). Jak zwykle nie widzą, że na nich też przyjdzie czas (jak to w socjaliźmie, każdy według kolejności) ;).