Dzięki 500 Plus Polacy mogą oszczędzać!

reklama

Fot. Kancelaria Premiera (domena publiczna) reklama

Ponad dwie trzecie Polaków deklaruje, że ma oszczędności - wynika z międzynarodowego badania "Finansowy Barometr ING". To wzrost wobec lat poprzednich, jeszcze rok temu oszczędzała mniej niż połowa mieszkańców Polski. Wśród przyczyn wzrostu wymieniono program 500 plus.

Z badania wynika, że 68 proc. Polaków deklaruje posiadanie jakichkolwiek oszczędności, to o 24 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Tym samym odsetek oszczędzających w Polsce osiągnął przeciętny poziom w Europie. W poprzednich latach mieliśmy do czynienia z 10-15 proc. luką. Posiadanie oszczędności zadeklarowało o 6 proc. więcej Polaków niż Niemców (62 proc.).

Główną, choć nie jedyną przyczyną wzrostu liczby oszczędzających w Polsce jest uruchomienie programu 500 plus, który pozwolił niezamożnym gospodarstwom domowym na odłożenie pierwszych oszczędności. Z badania wynika, że 21 proc. osób otrzymujących środki z programu 500 plus zaczęło po raz pierwszy oszczędzać, a kolejne 36 proc. odkłada teraz więcej niż wcześniej. W sumie, tylko 32 proc. beneficjentów programu przyznaje, że wydaje wszystkie środki z 500 plus na bieżąco.

W czterech ostatnich edycjach "Finansowego Barometru ING" Polska konsekwentnie zajmowała ostatnie miejsca w rankingu państw pod względem liczby oszczędzających. Odsetek osób posiadających oszczędności utrzymywał się w Polsce na poziomie o 10-15 pkt. proc. niższym niż przeciętnie w Europie oraz nie wykazywał tendencji wzrostowej, mimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. Rok 2016 był pod tym względem przełomowy. Polska przestała odstawać od Europy Zachodniej pod względem powszechności oszczędzania.

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

26.01.2017, 15:00