Kobiety mogą wreszcie zająć się rodziną! 500+ działa

Badanie przeprowadzone przez GUS pokazują, że nawet 150 tys. kobiet zrezygnowało ze słabo płatnej pracy i dzięki programowi 500+ może zająć się rodziną.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” , powołując się na Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzone przez GUS, od marca do września b.r. liczba osób biernych zawodowo wzrosła o 150 tysięcy. Mowa tu o kobietach, które jako motyw do niepodejmowania pracy podawały „obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu”.

Jak twierdzi Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych „Wszystko to układa się w logiczną całość: porzucanie pracy to efekt działania 500+”. Jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”, odejścia kobiet z prac, które są słabo płatne i nieatrakcyjne mogą być zrozumiałe. Dziennik podkreśla jednak pułapki jakie mogą czekać na kobiety, które na dłuższy okres przestaną pracować zawodowo. Chodzi tu o prawa do emerytur, które byłyby wówczas bardzo niskie.

Mimo tego wyraźnie widać, że program Rodzina 500+ pomógł młodym Polkom w wykonywaniu trudnej pracy, jaką jest prowadzenie domu i zajmowanie się rodziną.

krp/Dziennik Gazeta Prawna, Fronda.pl

7.12.2016, 9:50