'Dziecko we mgle' czy cyniczny gracz? Pomagier 'kolekcjonera kamienic' przed Komisją Weryfikacyjną

Przed Komisją Weryfikacyjną ds. reprywatyzacji w Warszawie zeznaje dziś Kamil Kobylarz, współpracownik Marka M., jednej z "czołowych" postaci dzikiej reprywatyzacji w stolicy, okrzykniętego "kolekcjonerem kamienic".

Wezwano również innych współpracowników Marka M., jako pierwszy zeznawał jednak Kobylarz. Jego nazwisko przewijało się w zeznaniach świadków w sprawach dotyczących nieruchomości przy Nabielaka 9 i Dahlberga 5.

Pierwszy świadek wykazuje się nieprawdopodobną butą i arogancją, najwyraźniej też zaraził się "wirusem niepamięci" od osób wzywanych przed komisję śledczą ds. Amber Gold. Na szereg pytań odpowiadał bowiem "nie wiem" lub "nie pamiętam"- takiej właśnie odpowiedzi Kamil Kobylarz udzielił m.in. na pytanie o relacje z Markiem M.

W pewnym momencie przewodniczący Komisji, wiceminister Patryk Jaki stracił cierpliwość i zawnioskował o ukaranie świadka grzywną w wysokości 10 tys. zł za uchylanie się od odpowiedzi.

Członek Komisji Weryfikacyjnej, poseł Platformy Obywatelskiej, Robert Kropiwnicki apelował podczas dyskusji nad wnioskiem przewodniczącego o danie świadkowi szansy, przekonując, że Kobylarz jednak "coś odpowiada". W odpowiedzi wiceprzewodniczący komisji, Bartłomiej Opaliński z PSL zwrócił uwagę, że świadek jakby nie do końca rozumie swoją rolę procesową.

Kamil Kobylarz, który zgodnie z zeznaniami lokatorów "czyścił" kamienice na polecenie Marka Mossakowskiego, w trakcie dzisiejszych zeznań notorycznie nic nie pamięta i uchyla się od odpowiedzi na zadawane pytania. Dlatego #KomisjaWeryfikacyjna ukarała go grzywną w wysokości 10tys pic.twitter.com/8ZRkkxuEpY

— Patryk Jaki (@PatrykJaki) 26 lipca 2018

"Mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się, iż osobami, które bezpośrednio dokonywały czynności, które obniżały ich poziom bezpieczeństwa fizycznego i ekonomicznego, byli pan Hubert Massalski i pan Kamil Kobylarz. Będziemy chcieli zadać świadkom pytania, jak wyglądała ich współpraca z Markiem M."-podkreślał przed rozpoczęciem przesłuchania wiceszef Komisji, Sebastian Kaleta.

Kamil Kobylarz utrzymywał jednak, że to on był gnębiony, że wszyscy mieszkańcy uwzięli się na niego i, będąc w kamienicy razem z Markiem M., nie widział, co robi "kolekcjoner"...

yenn/PAP, Fronda.pl