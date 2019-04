Dzieci, brakuje nam dzieci!!! Dlaczego jest ich tak mało?

Rana 24.4.19 11:59

500+ do likwidacji, nie spełniło założonego celu.



Należy wprowadzić podatek kastralny dla osób posiadających majątek ponad 1 milion złotych, ożywi to rynek nieruchomości, obniży ceny, a przez to rodziny będzie stać na dzieci.



Do tego ogromna dotacja na szkoły, szpitale i drogi. No i usunięcie religii ze szkół, żeby na czymś oszczędzić.