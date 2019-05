Działaczka KOD nie wytrzymała! MOCNY WPIS o POGARDZIE wyborców opozycji!!!

"Jest mi wstyd. Czuję poczucie bezsilności. Nie mogę patrzeć na mapy podziału i czytać o tym, że Wam duszno. To zabierzcie swoje tyłki na riwiery, może Wam przewietrzy głowy"- napisała na Facebooku Magdalena Filiks z zarządu głównego Komitetu Obrony Demokracji.

Działaczka KOD skomentowała w ten sposób reakcje na wynik niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, a konkretnie- wypowiedzi przedstawicieli "jej strony barykady" w stosunku do wyborców PiS.

"Jest mi wstyd. Czuję poczucie bezsilności. Nie mogę patrzeć na mapy podziału i czytać o tym, że Wam duszno. To zabierzcie swoje tyłki na riwiery, może Wam przewietrzy głowy"-czytamy w długim wpisie Magdaleny Filiks.

Członkini zarządu KOD odnosi się do pogardy, z którą po wyborach spotkali się sympatycy partii rządzącej, a niekiedy- ludzie po prostu biedni, którzy nie interesują się polityką, ale zagłosowali na PiS, gdyż otrzymali pomoc z któregoś z programów społecznych.

"Czytam o ciemnocie, sprzedawczykach, kołtunach, tępocie. Czytam o ludziach, którzy chodzą na pasku proboszcza. Czytam straszne rzeczy. To jest dopiero tragedia. I piszą to zdaje się Ci mądrzejsi, wykształceni i oświeceni. Wy zupełnie nie znacie tych ludzi. Nic nie rozumiecie. Nie znacie tej wsi i tych gmin i tych miast. Nie znacie najwyraźniej zwyczajnych problemów, zwyczajnych ludzi w zwyczajnym świecie. W świecie, w którym najczęściej wypłacana pensja w tym kraju, to 2000 zł"- pisze Filiks. Jak dodaje, sama chętnie spędza czas na wsi z tymi pogardzanymi przez część sympatyków opozycji ludźmi, zna ich i rozumie.