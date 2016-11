Działacze KOD staną jutro przed sądem! Krzyczeli o 'bandytach z AK'

reklama

Rozprawa dotycząca zachowania się pięciu działaczy KOD podczas uroczystości otwarcia wystawy poświęconej Armii gen. Władysława Andersa ma się odbyć 18 listopada w Suwałkach. To pierwszy proces działaczy KOD.

Chodzi o wydarzenia z 4 marca 2016 roku. Wówczas pojawienie się na otwarciu wystawy córki gen. Andersa, Anny Marii Anders, która kandydowała do senatu w wyborach uzupełniających, działacze KOD uznali za… agitację polityczną. Działacze KOD z wpiętymi w ubrania znaczkami KOD zagłuszali przemówienia osób, które zostały zaproszone na otwarcie wystawy. Krzyki dotyczyły zbyt małych podwyżek emerytur, ta także oskarżeń o to, że otwarcie wystawy to wiec wyborczy.

Najbardziej skandaliczne okrzyki to słowa o tym, że wystawa dotyczy… „bandytów z AK”!

Na szczęście działanie członków KOD uznano za złamanie prawa – zakłócanie porządku publicznego. Jutro rozpocznie się proces w tej sprawie.

„Poprzez okrzyki i głośne komentarze niedotyczące treści wystawy, przerywanie wypowiedzi osobom otwierającym wystawę, wywołanie szumu, hałasu, doprowadził do przerwania uroczystości otwarcia wystawy, czym zakłócił spokój i porządek publiczny” – czytamy w aktach sprawy.

Działaczom KOD grożą 3 miesiące więzienia, 5 tys. zł grzywny lub ograniczenie wolności.

dam/pch24.pl,Fronda.pl

17.11.2016, 21:15