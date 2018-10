Działacz Razem o Maleńczuku: Homofobiczny buc!

W rozmowie z "Newsweekiem" Maleńczuk wyznał, że nie wierzy w to, że człowiek może urodzić się homoseksualny. W ostrych słowach do wywiadu odniósł się działacz partii Razem, Grzegorz Janoszka.

"To że Maleńczuk jest homofobicznym bucem, to niby wiadomo od dawna. Ale to co on pieprzy w najnowszym wywiadzie dla Newseeka, to jest jednak rynsztok rodem z najgorszych prawackich gadzinówek"- napisał na Facebooku.