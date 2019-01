Dyrektor KL Ravensbrück obraża Polaków

Dyrektor muzeum, Insa Eschebach, przekonywała, że według kobiet uczestniczących niedawno w obchodach upamiętniających ofiary obozu skarżyła się na to, iż... po obozie biegają ,,polscy faszyści''.

,,W czasach NRD i w pierwszych latach po demokratycznym zwrocie (uroczystości) przebiegały bardziej harmonijnie. Obecnie zaobserwować można wręcz agresywne postawy. W rocznicę wyzwolenia (obozu) w ubiegłym roku kilku Polaków niosło transparenty z napisem ‘German Death Camps. Not Polish. Remeber’. Kilku mężczyzn miało opaski z symbolem NSZ (Narodowe Siły Zbrojne). To antysemicka prawicowa organizacja podziemna w Polsce, która w czasie II wojny światowej częściowo walczyła po stronie Niemców'' - mówiła Eschebach.

,,Część uczestniczących w uroczystościach kobiet była oburzona i skarżyła się, że po terenie (obozu) biegają faszyści'' - dodawała.

I pytała: ,,To jest interesujący problem: czy można zgodzić się na to, by goście z symbolami antysemickich ugrupowań upamiętniali swoich zmarłych w Ravensbrück?''.