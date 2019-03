,,Dyrdymały'' Ewy Kopacz

Ewa Kopacz ubiega się o miejsce w Parlamencie Europejskim. W rozmowie z Radiem Zet była premier została zapytana na jakim poziomie jest jej angielski. Jej odpowiedź przejdzie do historii razem z opowieścią o rzucaniu kamieniami w dinozaury, czy o "przekopywaniu ziemi na metr w głąb"

Ewie Kopacz nie przypadło do gustu pytanie o znajomość języka obcego. Jak stwierdziła, "to nie jest wybór na poliglotów, tylko na polityków".

- Na podstawowym poziomie [angielski – przyp. red.]. Oczywiście, każdy będzie szlifował angielski. Ale jest pani przekonana, że wszyscy, którzy trafiają [do PE], mówią biegle po angielsku? Nie. Jest ważne, co się mówi, a nie w jakim języku się mówi. To nie wybór na poliglotów, tylko na polityków, którzy twardo będą stawiać sprawy Polski i walczyć o sprawy polskie w PE - stwierdziła była premier