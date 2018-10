Dynia - prozdrowotna, dietetyczna i antyrakowa bomba!

Jesienią na targach, polach i w sklepach nietrudno ją dostrzec. Choć jej miąższ jest pomarańczowy – na zewnątrz może być na przykład żółta lub zielona. Dynia – to wyjątkowe warzywo, z którego prozdrowotnych właściwości niewielu zdaje sobie sprawę.

Przede wszystkim znajdziemy tu beta-karoten – barwnik, który obecny jest także w marchewce i odpowiada za jej pomarańczowy kolor. Dzięki niemu także i dynia nabiera barw. Najistotniejsze jest jednak to, że jest silnym przeciwutleniaczem i może znacząco obniżać ryzyko zachorowania na nowotwór – choćby raka piersi, prostaty czy płuc.

Wyjątkowo warto jeść dynię właśnie teraz, gdy pogoda sprzyja przeziębieniom i grypom. Zawarte w dyni cynk i witamina C. A bez tego ani rusz, jeśli chcemy jesienią i zimą cieszyć się spacerami i hartować nasze zdrowie a nie przeleżeć w łóżku z gorączką. Kubek gotowanej dyni (245 g) to aż ponad 11 mg wit. C, a więc 19% dziennego jej zapotrzebowania.

Dynia to także piękny wygląd – nie tylko jej samej. Zawiera bardzo wiele witaminy A, C i E – skutecznie walczą ze zmarszczkami. Po co przepłacać i kupować drogie kremy przeciwzmarszczkowe skoro można zjeść pyszna dynię? Kubek gotowanej dyni to aż 245% (tak!) zapotrzebowania dziennego na witaminę A.

Dynia także cudownie nawilża, pomaga zwalczać wirusy i pasożyty, a nawet schudnąć dzięki dużej ilości błonnika, a niewielkiej kaloryczności.

Poza miąższem – pamiętajmy, aby korzystać także z nasion dyni. Są niezwykle zdrowe i zawierają cynk, siarkę, potas, magnez czy wapń, a także bardzo wiele nienasyconych kwasów tłuszczowych. Korzystajmy więc z dyni, póki sezon trwa!

dam