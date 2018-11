Dynia -dietetyczna, antyrakowa bomba, jedz póki czas!!!

Dynia to także piękny wygląd – nie tylko jej samej. Zawiera bardzo wiele witaminy A, C i E – skutecznie walczą ze zmarszczkami. Po co przepłacać i kupować drogie kremy przeciwzmarszczkowe skoro można zjeść pyszna dynię? Kubek gotowanej dyni to aż 245% (tak!) zapotrzebowania dziennego na witaminę A.