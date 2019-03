Dwupłciowy szatan - to on kusił Jezusa w Ogrójcu!

Katolik-myślący 20.3.19 12:25

Dziś ludzie nie rozeznają co jest dobre a co złe.



2. Tymoteusza 3 Nowe Przymierze (NP)

Trudne czasy ostateczne

3 Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. 2 Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, 3 nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, 4 zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, 5 stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj.



6 Z nich biorą się ci, którzy wkradają się do domów i wykorzystują frywolne kobiety, obciążone grzechami i rozdzierane przez różnorodne żądze. 7 Kobiety te zawsze się uczą, tylko nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. 8 Ci ludzie przeciwstawiają się prawdzie, tak jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Ich umysł jest spaczony, nie przeszli próby wiary. 9 Daleko jednak nie zajdą, ponieważ ich głupota stanie się oczywista dla wszystkich — podobnie zresztą, jak stało się w przypadku tamtych.



Wszystko to dziś mamy, czas powoli nadchodzi, paruzja w zasięgu ręki, ale kto tym się dziś przejmuje ?