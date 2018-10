Dwudziestu muzułmańskich gwałcicieli skazanych w Wielkiej Brytanii

Przywódca gangu skazany został za dwadzieścia dwa przypadki gwałtów na minimum osiemnaście lat. „Sposób, w jaki traktował pan te dziewczęta, jest nie do zrozumienia – powiedział sędzia. – To nikczemne i obrzydliwe”. Pozostali oskarżeni dostali kary od pięciu do osiemnastu lat więzienia.