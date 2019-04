Dworczyk zaprasza nauczycieli do ,,okrągłego stołu''

,,We wtorek lub w środę wyjdzie zaproszenie z kancelarii premiera do wszystkich zainteresowanych udziałem w okrągłym stole w sprawie strajku nauczycieli'' - powiedział dziś na antenie Radia Zet szef KPRM, Michał Dworczyk.

,,Chcemy, żeby była to poważna debata o radykalnych zmianach w systemie oświaty, bo nie chcemy rozmawiać wyłącznie o podwyżce wynagrodzeń, to jest szalenie ważne, ale to nie jest jedyny temat'' - dodał.

Następnie polityk nawiązał do pomysłu zwiększenia pensum nauczycieli do 24 godzin z obecnych 18 w zamian za duże podwyżki. Problem w tym, że to w oczywisty sposób doprowadzi do redukcji etatów. Czyli Związki Zawodowe miałyby zgodzić się na zwolnienia, a to jest postulat po prostu nieakceptowalny.