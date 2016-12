Dworczyk: To, co się teraz dzieje, wpisuje się w scenariusz pisany w Moskwie

reklama

Poseł PiS Michał Dworczyk komentując trwające wydarzenia związane z kryzysem parlamentarnym, postawił tezę, że mogą wpisywać się w scenariusz atrakcyjny dla Moskwy.

Jak mówił Michał Dworczyk na antenie TVP Info:

"Analizując ostatnie wydarzenia w Sejmie, w Warszawie to można postawić odważną tezę, że te wydarzenia wpisują się w scenariusz pisany w Moskwie. Bo czemu służy ten obraz? Będziemy za kilka tygodni mieli do czynienia z najważniejszym wydarzeniem w XXI wieku w tej części świata".

Nawiązywał tym samym do zbliżającego się przybycia do Polski żołnierzy NATO:

"To będzie wydarzenie bezprecedensowe. 10 tysięcy żołnierzy sojuszniczych, amerykańskich i wojsk NATO do końca 2017 roku będzie rozlokowanych w Polsce. Czołgi, broń przeciwpancerna, broń przeciwlotnicza. Federacja Rosyjska określa to zagrożenie jako największe od czasu rozpadu Związku Sowieckiego – powiedział Michał Dworczyk w TVP Info.

