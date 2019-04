Dworczyk MIAŻDŻY Broniarza!!! 'To chyba tyle, jeśli chodzi o chęć porozumienia...'

Prezes ZNP, Sławomir Broniarz nie skorzystał z zaproszenia do obrad okrągłego stołu oświatowego. "Pan premier ma odwagę – żeby nie powiedzieć czelność – mówić, że dolewając paliwa do dziurawego baku, my się nie poprawimy? Szkoda czasu na tego rodzaju dialog"-skomentował słowa premiera podczas otwarcia dzisiejszych obrad.