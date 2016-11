Dwóch imamów zatrzymanych w kurorcie. Chodzi o ISIS

reklama

Dwóch imamów zostało zatrzymanych na Ibizie, w popularnym wśród turystów mieście San Antonio.

Guardia Civil (Straż Obywatelska, hiszpańska formacja paramilitarna – red.) poinformowała, że imamowie „publicznie i wielokrotnie przy użyciu mediów społecznościowych wyrażali swoje poparcie dla Państwa Islamskiego, jego metod działania oraz ideologii salafickiej – dżihadystycznej”. Oświadczenie informuje również, że imamowie są pochodzenia marokańskiego i „pracowali w meczetach, co dawało im uprzywilejowaną pozycję, dzięki której mogli wywierać wpływ na społeczność muzułmańską na wyspie”.

Jeden z imamów używał swojego konta na Facebooku do „rozpowszechniania propagandy ISIS”. Śledczy twierdzą też, że obaj nawoływali wiernych w swoim meczecie – o nazwie Masjid al Fath – do nienawiści względem niewiernych i wychwalali walczących dla ISIS w Iraku i Syrii.

Rzecznik hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział: „Jedną z rzeczy, które najbardziej martwiły grupę dochodzeniową był wpływ, jaki zatrzymani wywierali na członków muzułmańskiej społeczności na Ibizie, a zwłaszcza na dzieci, które uczęszczały na zajęcia w meczecie”.

Położone na zachodzie wyspy San Antonio to drugie co do wielkości miasto i jedno z najbardziej popularnych centrów nocnego życia w rejonie Morza Śródziemnego. Ibiza, która liczy około 132 tysiące mieszkańców, zyskała miano clubbingowej stolicy świata. Ze strony policji nie padły żadne sugestie mówiące o zagrożeniu atakami terrorystycznymi. Od 2015 r. władze hiszpańskie aresztowały ogółem 156 osób podejrzanych o dżihadyzm.

dam/euroislam.pl

15.11.2016, 15:45