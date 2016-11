Dwaj kardynałowie Burke i Pell wyrzuceni z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

reklama

Ojciec Święty usunał z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kardynałów Raymonda Leo Burke'a i George'a Pella. Poinformował o tym portal "National Catholic Reporter". Obaj hierarchowei nie znaleźli się na nowej liście członków Kongregacji, opublikowanej przez Stolicę Apostolską.

"National Catholic Reporter" przekonuje, że za decyzją Ojca Świętego stoi preferowanie przez obu purpuratów liturgii "bardziej tradycjonalistycznej". Warto zarazem zaznaczyć, że na funkcji przewodniczącego Kongregacji papież Franciszek pozostawił kard. Roberta Saraha, który jest jednym z najbardziej znanych promotorów tradycyjnej liturgii w kolegium kardynalskim. Nie tak dawno ten gwinejski purpurat apelował do księży na całym świecie, by w miarę możliwości sprawowali liturigę ad orientem, a zatem nie twarzą do ludu. Watykan odciął się jednak od tego apelu, a sam papież Franciszek stwierdził, iż nie będzie przeprowadzanej "reformy reformy" liturgicznej.

Służby prasowe Kongregacji ds. Kultu Bożego opublikowały pełną listę nowych członków tej dykasterii. Z nowych członków znaleźli się tam między innymi kard. Pietro Parolin, kard. John Onaiyekan, kard. Gerald Lacroix i szereg biskupów.

ol/pch24.pl, Fronda.pl

25.11.2016, 10:39