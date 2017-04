Dwaj adwokaci skazani! Za pieniądze skracali więźniom kary

reklama

Sąd rejonowy w Olsztynie skazał dwóch adwokatów oskarżonych o płatną protekcję.

Dwaj adwokaci to Ryszard B. i Stanisław B., którzy według Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku mieli za pieniądze doprowadzać do tego, by skazani krócej odbywali karę. Dwaj mecenasi zostali uznani za winnych po procesie, który trwał siedem lat. Stanisław B. otrzymał karę 4 lata, a Ryszard B. 3,5 roku pozbawienia wolności. Jednocześnie obaj adwokaci mają 10-letni zakaz wykonywania zawodu. Wyrok jets nieprawomocny.

„To jest jedno z najcięższych przestępstw, jakich może adwokat się dopuścić. Adwokatom powierza się szczególne obowiązki, którym oskarżeni się sprzeniewierzyli. Zachowanie adwokatów godzi w korporację, bo takie sytuacje powodują, że obrońcy są odbierani jako "załatwiacze" – powiedział sędzia wydający wyrok.



28.04.2017, 16:17