Dwa lata więzienia za wpisy na Twitterze

Hiszpański sąd skazał młodą kobietę na rok więzienia za opublikowanie na Twitterze niewybrednych żartów dotyczących zabójstwa jednej z ważniejszej postaci dyktatury Franco.

Sąd uznał, że 21-letnia Cassandra Vera jest winna gloryfikowaniu terroryzmu i upokarzania jego ofiar. Kobieta za kratami ma spędzić rok, choć mało prawdopodobne, że do więzienia faktycznie trafi. To zdarza się rzadko w przypadku osób, które usłyszały wyrok poniżej dwóch lat za przestępstwa nie związane z użyciem przemocy – zauważa „The Guardian”.

Pomiędzy 2013 a 2016 rokiem Vera opublikowała 13 wpisów dotyczących zabójstwa admirała Luisa Carrero Blanco, jednego z najbliższych współpracowników generała Franco. Premier i pierwszy zastępca Franco zginął w zamachu przeprowadzonym przez ETA.

Wydarzenie natchnęło młodą Hiszpankę do kilku wpisów. „ETA połączyła politykę przeciwną używaniu samochodów służbowych do celów prywatnych z programem kosmicznym”. Pytała także, czy Carrero Blanco swoim samochodem „cofnął się do przyszłości”.

emde/tvp.info

30.03.2017, 11:40