Duży sukces Polaków na Litwie - 7 mandatów w wyborach

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) zdobyła już siedem mandatów poselskich: pięć z listy krajowej (około 70 tys. głosów, czyli 5,8 proc. w skali kraju) i dwa w okręgach jednomandatowychw pierwszej turze. Jest szansa na kolejne mandaty.

„Do zdobycia ósmego mandatu zabrakło zaledwie 1 proc. w okręgu niemenczyńskim, gdzie Rita Tamasuniene zdobyła 49 proc. głosów i na pewno wygra w drugiej turze. Tym samym partia potwierdziła stabilnie wysoką pozycję na litewskiej scenie politycznej” – czytamy w oświadczeniu wydanym dzisiaj przez Biuro Prasowe AWPL-ZChR.

Za dwa tygodnie odbędzie się druga tura wyborów w okręgach jednomandatowych.

„W trzech z nich AWPL-ZChR będzie mieć swoich przedstawicieli, którzy mają duże szanse na wygraną. To wielkie osiągnięcie, zważywszy na to, że w wyborach tych mieliśmy do czynienia ze szczególnie nieprzychylną sytuacją i dziwnymi incydentami wyborczymi” – komentuje wyniki niedzielnych wyborów komentuje biuro prasowe partii.

Pierwszą turę wyborów parlamentarnych na Litwie, która się odbyła w niedzielę, wygrał Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVŻS), uzyskując z listy partyjnej 22,26 proc. poparcia. LVŻS w 141-osobowym Sejmie ma już zapewnionych 20 mandatów.

10.10.2016, 13:00