Duże zmiany dla mediów w Sejmie. Dziennikarzom będzie trudniej

reklama

fot. Wikipedia reklama

Kancelaria Sejmu chce ograniczyć liczbę dziennikarzy, którzy będą mieli dostęp do głównego sejmowego holu, do dwóch na jedną redakcję. Stałymi korespondentami mogą być tylko reporterzy z udokumentowaną pracą w Sejmie. Pozostali dziennikarze zostaną przeniesieni do budynku F, gdzie powstaje Centrum Medialne - podaje portal "Wirtualnemedia.pl".

Zmiany zakładają, że sejmowe biuro przepustek będzie przyznawać akredytację stałego sejmowego korespondenta dziennikarzom o udokumentowanej przeszłości reporterów politycznych, regularnie przebywających w Sejmie. Dziennikarze ci mają mieć nieograniczony dostęp zarówno do Centrum Medialnego, jak i do głównego gmachu Sejmu i Senatu.

Redakcje będą mogły wskazać maksymalnie dwóch reporterów pracujących na zmiany, po jednym na każdej. Dziennikarze, którzy nie dostaną nowych akredytacji, będą mogli przebywać tylko w budynku F, gdzie powstanie Centrum Medialne. Zakazane stanie się nagrywanei polityków poza wyznaczonymi do tego miejscami.

Jak podaje portal Onet.pl, takie ograniczenia nie dotkną najprawdopodobniej mediów państwowych. TVP, Polskie Radio i PAP będzie najprawdopodobniej mogło mieć w Sejmie więcej dziennikarzy niż inne media. Motywowane jest to szczególną misją tych mediów.

bbb/wirtualnemedia.pl, onet.pl

15.12.2016, 10:20