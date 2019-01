Duże zainteresowanie Polaków małym ZUSem

1. Jak podała na konferencji prasowej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, do tej pory wpłynęło do ZUS ponad 130 tysięcy wniosków o tzw. mały ZUS, a może być ich jeszcze więcej, ponieważ można je było składać do 8 stycznia zarówno drogą elektroniczną jak i papierową (kolejne podejście do małego ZUS-u, będzie można zrealizować na początku przyszłego roku).