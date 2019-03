Duże sieci omijają ustawę o handlu w niedzielę. Mali przedsiębiorcy chcą zmian

"Nie może tak być, że sklep spożywczo-monopolowy udaje placówkę pocztową i zatrudnia pracowników, gdy obok w małym sklepie pracuje jego właściciel, bo tak nakazuje ustawa"-ocenił. Według Alfreda Bujary, oprócz potrzeby uszczelnienia przepisów ustawa jest korzystna dla małych przedsiębiorców a to między innymi było celem wprowadzenia ustawy, która weszła w życie 1 marca ubiegłego roku. Zdaniem szefa handlowej "Solidarności", społeczeństwo przyjęło ograniczenie ze zrozumieniem, co więcej, ustawa nie wpłynęła na spadek obrotów w handlu, a tym samym na gospodarkę.

Z danych Polskiej Izby Handlu wynika, że w grudniu ubiegłego roku sprzedaż w małych placówkach handlowych wzrosła rok do roku o 4,5 procent, a miesiąc do miesiąca o 8,6 procent. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej nie pracuje obecnie nad jakimikolwiek zmianami w ustawie. Wiceminister Stanisław Szwed podkreślił jednak, że w Sejmie faktycznie trwają prace nad poselskim projektem uszczelniającym ustawę o ograniczeniach handlu w niedzielę, jednak jako przedstawiciel strony rządowej Szwed odciął się od tego projektu. Jak zaznaczył, MRPiPS przygotowało stanowisko, w którym zawarło uwagi.

Autorzy petycji wskazują, że dotychczasowe ograniczenie handlu w niedziele doprowadziło do zamknięcia aż 16 tysięcy małych rodzinnych sklepów. Sygnatariusze zwracają uwagę, że wraz postępującym ograniczaniem liczby niedziel handlowych wzrasta odsetek przeciwników tego rozwiązania. W ocenie właścicieli małych sklepów, dużo lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla każdego pracownika zatrudnionego na umowie o pracę. Miałoby to doprowadzić do osiągnięcia pierwotnego celu przyświecającego zakazowi handlu w niedzielę, tyle że bez nadmiernej ingerencji w rynek.

"Małe sklepy są zamykane co roku, można sobie prześledzić jak wyglądało to w poprzednich latach, to nie wynika z ograniczenia handlu w niedzielę tylko z takiego trendu i z tego, że nadal w Polsce nie działa prawnie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów i nadal kupujący kupują towar od producenta drożej niż na półkach mają w sklepach dyskontowych. To jest skandaliczne i w takiej sytuacji trudno utrzymać się na rynku"-twierdzi w rozmowie z Radiem Maryja Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Zdaniem Abramowicza, z ewentualnymi zmianami w ustawie najlepiej będzie poczekać do momentu, gdy zacznie obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele.