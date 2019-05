Duńczycy rzucali Koranem. Tak zareagowali muzułmanie

grimm 17.5.19 10:06

To, że Niemcy sprowadzili barbarzyńców na Europę i teraz jest poważny problem, nie oznacza, że europejczycy mają tak samo zachowywać się do innych kultur. Każda kultura ma swoją wrażliwość na temat swojej religii. Tak więc kultur zdecydowanie nie należy mieszać, bo doprowadzi to do wyparcia jednej kultury drugą. Merkel, a na pewno niemieckie państwo należy pociągnąć do odpowiedzialności za swawolną decyzję o imigrantach. Granice muszą być chronione, nielegalni migranci deportowani.