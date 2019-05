Dumna Polska w zjednoczonej Europie ojczyzn!

Dokładnie 15 lat temu, o północy 1 maja 2004 r., Polska stała się członkiem UE. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. Początki tego procesu sięgają już pierwszych miesięcy istnienia III RP. Później, o to, aby nasz kraj był pełnoprawnym członkiem wspólnot europejskich, zabiegał m.in. premier Jan Olszewski, co wyraził w swoim expose.

Nasz kraj przystąpił do UE wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami. Było to największe w historii rozszerzenie Wspólnoty.

W latach 1990–1993 w doktrynie polskiej polityki zagranicznej po raz pierwszy pojawiła się perspektywa stopniowego zbliżania do struktur europejskich. W czasie pełnienia funkcji ministra spraw zagranicznych przez prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, jako priorytety polskiej polityki zagranicznej, polska dyplomacja wskazała m.in. dążenie do współpracy z EWG i Radą Europy. Polska stawiała również na współpracę regionalną, jak np. Trójkąt Wyszehradzki.

8 kwietnia 1994 r. Polska złożyła formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem był przegląd polskiego prawa w kwestii zgodności z zapisami prawa unijnego. To jedno z najtrudniejszych wyzwań na drodze przystąpienia do UE. Do 2004 politycy w naszym kraju uchwalili ponad 250 ustaw dostosowujących polskie prawo do wymogów Wspólnoty.