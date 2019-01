Dulkiewicz wyjaśnia, dlaczego prezydent i premier siedzieli w 5. rzędzie

"Jest mi przykro, że do tego się sprowadza rozmowa, kto gdzie siedział na pogrzebie"- stwierdziła dziś rano w TVN24 kandydatka na prezydenta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Prowadzący programu, Konrad Piasecki dopytywał o usadzenie prezydenta i premiera w piątym rzędzie na pogrzebie prezydenta Gdańska.

"Z jakichś powodów, których nie chcę rozstrzygać, było dla organizatorów niezwykle istotne, by było to właśnie to miejsce"- mówił w TVP Info prezydencki minister, Krzysztof Szczerski. Dziś w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 tę informację potwierdziła Aleksandra Dulkiewicz, kandydatka na prezydenta Gdańska.