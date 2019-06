Dulkiewicz o prowokowaniu Morawieckiego: Chciałam z nim zjeść drożdżówkę, wypić kawę

- Mamy święto, chciałam się podzielić z panem premierem tą dobrą energią, ucieszyć się wolnością, wypić kawę i zjeść drożdżówkę, dać nam szansę na chwilę rozmowy - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, odnosząc się do wczorajszego zaproszenia premiera Mateusza Morawieckiego do "okrągłego stołu"

- Zapraszam równiez, jeżeli mogę w imieniu organizatorów, i panią prezydent Dulkiewicz, która znajduje się nieopodal. Zapraszam i jej współpracowników na tę konferencję, która była zaplanowana kilka miesięcy temu. Konferencja o Janie Pawle II w 40 rocznicę jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Pielgrzymki, która obudziła w nas pragnienie wolności i do tej wolności doprowadziła - powiedział podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki

- Tak zostałam wychowana, że jak do domu przyjeżdża gość, to się go wita i zaprasza do stołu. Jak mogłam nie powitać premiera polskiego rządu? Tliła się we mnie nadzieja, że skorzysta z zaproszenia i poświęci nam, gdańszczankom i gdańszczanom oraz gościom z całej Polski, chwilę czasu, by razem świętować. - powiedziała w wywiadzie z "GW" Dulkiewicz