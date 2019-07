Dulkiewicz chce ,,świętować 1 września''...

Ciąg dalszy histerii władz Gdańska w kwestii Muzeum Westerplatte. Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła dziś między innymi, że wczorajsze przegłosowanie przez Sejm specustawy dotyczącej muzeum doprowadzi do „przejęcia tego miejsca przez państwo polskie.

„Dzisiaj chcę zaprosić do wspólnego świętowania. 1 września o 4.45 spotkajmy się u stóp pomnika, razem z harcerzami, ale także zaprosiliśmy kilkanaście miast z całej Europy doświadczonych II wojną światową”.

„Wiemy jedno, że metodami siłowymi, bo za takie trzeba uznać specustawę, państwo, które mieni się państwem polskim, ale jest de facto państwem jednej siły politycznej, chce wykorzystywać pamięć historyczną do bardzo konkretnego interesu politycznego. To boli, to bardzo smutne, bo z tymi środowiskami, które stoją tutaj ze mną, nikt nie rozmawia”.