Duda z wizytą w Białym Domu. Prawdopodobnie jesienią

„Wiemy, że są te istotne już ustalenia poczynione, jeśli chodzi o wizytę (prezydenta Dudy) w Białym Domu, to jest perspektywa już bardzo bliska, bo jesienna. Wiadomo, że ten oficjalny komunikat, to będzie komunikat strony amerykańskiej” – powiedział Paweł Mucha komentując doniesienia o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngotnie.

Wiceszef prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha poinformował, że są, jak to określił, „poczynione” istotne ustalenia.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton potwierdził na swoim twitterowym koncie, że planowane jest spotkanie w Białym Domu prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy.

Do spotkania może dojść już we wrześniu. Nieoficjalnie mówi się, że taki termin byłby wybrany ze względu na zakończenie "politycznych wakacji", co symbolicznie mogłoby oznaczać nowy sezon w polityce.

W połowie lipca Paweł Mucha powiedział, że spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu jest wysoce prawdopodobne. Dodał, że temat ten pojawił się w rozmowie prezydentów, do której doszło 11 lipca w Brukseli przy okazji szczytu NATO.

mor/TVP Info/Fronda.pl