Duda spotka się z Trumpem już na wiosnę

Rzecznik prezydenta RP Marek Magierowski był gościem TVP Info, gdzie mówił m.in. o tym, kiedy może dojść do pierwszego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.

Magierowski stwierdził, że podczas wizyty kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Polsce jednym z głównych tematów będą przyszłe relacje Europy z USA:

"Te rozmowy [z Merkel będą na pewno dotyczyć Brexitu i tego, jak Polska i Niemcy mogą mówić jednym głosem. [Ale] myślę, że to nie będzie temat dominujący. Tematem na pewno będzie postawa UE wobec nowej administracji amerykańskiej".

Jak dodawał, w obecnej sytuacji należy przekonać Trumpa do zaangażowania w sprawy europejskie:

"Europa Zachodnia reaguje dość histerycznie. Europa Środkowo-Wschodniej reaguje nieco spokojniej. Trzeba uczynić wszystko, by przekonać Trumpa do naszych racji, by rozumiał sens wzmocnienia flanki NATO".

Według Magierowskiego do pierwszego spotkania nowego prezydenta USA z prezydentem Dudą dojdzie już na wiosnę:

"Liczymy na to, że Donald Trump odwiedzi Polskę. Zaproszenie zostało przekazane, jest otwarte. Prawdopodobnie do pierwszego spotkania prezydentów Dudy i Trumpa dojdzie wiosną tego roku, podczas szczytu NATO w Brukseli".

emde/300polityka.pl

7.02.2017, 8:40