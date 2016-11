Duda: Proces obniżania kwoty wolnej od podatku zaczyna się od tych w najgorszej sytuacji

reklama

Prezydent Andrzej Duda przebywający obecnie w Sztokholmie wypowiedział się na temat kwoty wolnej od podatku. Jak stwierdził, ma nadzieję, że proces jej podnoszenia będzie kontynuowany.

Jak mówił prezydent Andrzej Duda na briefingu w Sztokholmie:

„Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, cały czas powtarzałem tak: oczywiście to zobowiązanie wyborcze, zarówno moje, jak i rządu. Nie wszystkie zobowiązania da się w pełni zrealizować w ciągu półtorej roku urzędowania prezydenta, odkąd rozpocząłem piastowanie tego zaszczytnego urzędu i przez rok funkcjonowania rządu, natomiast chciałem, żeby proces wprowadzania tej kwoty wolnej się rozpoczął".

Jak dodawał:

"On się rozpoczyna od tych, którzy mają dzisiaj najtrudniejszą sytuację, zarabiają najmniej – po to, żeby w miarę możliwości ich całkowicie zwolnić z płacenia podatku. Tak, żeby ci, którzy mają najskromniejsze domowe portfele w ogóle tych podatków nie musili płacić. To działanie się rozpoczęło. Mam nadzieję, że ono będzie stopniowo rozszerzane na coraz większy krąg zarabiających".

emde/Fronda.pl

30.11.2016, 17:40