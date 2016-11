Duda: Polacy zawsze mieli wolność w sercu

reklama

Andrzej Duda gościł w siedzibie Rady Europy z okazji 25 rocznicy przystąpienia Polski do RE.

Prezydent Andrzej Duda powiedział w Radzie Europy, że przyjęcie Polski do tej organizacji było znakiem wolności. Prezydent przyleciał do Strasburga, by upamiętnić 25. rocznicę tego wydarzenia. Andrzej Duda przekazał dar - replikę tablic z postulatami robotników strajkujących w Gdańsku w sierpniu 1980 roku.

Postulaty będą na stałe wystawione w budynku Rady Europy, przypominając o wolnościowym zrywie, który zapoczątkował przemiany na Starym Kontynencie. "Polacy zawsze mieli wolność w sercu, ale nie zawsze ta wolność instytucjonalnie i prawnie w polskim państwie była” - powiedział prezydent. Podkreślił, że postulaty Sierpnia '80 roku wyrażają wolności europejskie i stały się później symbolem powrotu Polski do Rady Europy właśnie dzięki Solidarności. "Solidarność była, jest i wierzę w to głęboko będzie dla nas Polaków takim pomnikiem i symbolem ruchu społecznego i gigantycznej polskiej wspólnoty” - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że Rada Europa uznała Polskę za wolne państwo dopiero w 1991 roku, kiedy w Polsce zostały przeprowadzone powszechne, wolne i równe wybory do parlamentu. "To wtedy Rada Europy uznała, że jesteśmy państwem rzeczywiście demokratycznym, kiedy władza faktycznie pochodzi z wyboru narodu i ma pełną legitymację społeczną do decydowania o dalszych losach państwa i o kierunku, w jakim to państwo podąża” - powiedział prezydent Andrzej Duda.

