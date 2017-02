Duda podpisał ustawę o swobodzie gospodarczej

reklama

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowela zakłada, że tworząc prawo będzie się badać wpływ przepisów na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.



Uroczystość podpisania noweli odbyła się w Raszynie pod Warszawą w firmie Walform, produkującej m.in. formy wtryskowe do tworzyw sztucznych.



Prezydent Andrzej Duda powiedział, że bardzo się cieszy, iż mógł wystąpić z inicjatywą w tej sprawie. Dodał, że ustawa powstała, by chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak mówił prezydent, w Polsce 99,8 proc. ogółu wszystkich przedsiębiorstw stanowią właśnie te mikro, małe i średnie firmy.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została przygotowana przez prezydenta. Do parlamentu trafiła 1 sierpnia ubiegłego roku. Sejm przyjął ją 26 stycznia.



W noweli prezydent zaproponował, by wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Rezultat tych badań ma być obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu.

22.02.2017, 14:30