Duda odwiedzi mały, ale ważny dla regionu kraj

Prezydent Andrzej Duda wylatuje dzisiaj do Słowenii. W stolicy tego kraju spotka się z miejscowymi władzami, ale także z prezydentem pobliskiej Bośni i Hercegowiny. Głównymi tematami rozmów będą sytuacja polityczna na Bałkanach oraz gospodarka.

Andrzej Duda weźmie dzisiaj udział w spotkaniu prezydentów Polski, Słowenii i Bośni i Hercegowiny. Politycy będą rozmawiać przede wszystkim o sytuacji bezpieczeństwa na Bałkanach. Słowenia od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej, a Bośnia jest dopiero na drodze do Wspólnoty. Jak podkreśla prezydencki minister do spraw zagranicznych Krzysztof Szczerski, Bośnia jest bardzo ważnym elementem bałkańskiej układanki. "Jest to kraj, w którym krzyżują się różne wpływy i to jest jedno z miejsc, gdzie przyszłość stabilności w Europie, także w kontekście kryzysu migracyjnego i różnych geopolitycznych miejsc w Europie jest niezwykle istotna” - dodaje Szczerski.

Po południu na zamku w Celje prezydenci Polski i Słowenii odsłonią ławeczkę przyjaźni obu krajów. Jak podkreśla kancelaria polskiego prezydenta, miejsce wybrano nieprzypadkowo, bo właśnie stamtąd przywędrowała do Polski żona króla Władysława Jagiełły, Anna Cylejska.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem, premierem oraz przewodniczącym parlamentu Słowenii. Prezydenci obu krajów planują wydać m.in. oświadczenie na temat przyszłości Unii Europejskiej. Politycy mają też rozmawiać o zaplanowanym na lipiec we Wrocławiu Szczycie Trójmorza. Będzie to spotkanie krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów.

W stolicy Słowenii Ljubljanie prezydent Andrzej Duda weźmie też udział we wspólnym forum gospodarczym obu krajów. Słowenia to najbardziej rozwinięty kraj na Bałkanach, od 2007 roku należy do strefy euro. Główne gałęzie jej gospodarki to przemysł, energetyka i turystyka.

26.03.2017, 9:10