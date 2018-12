Duda o wspólnym locie z Wałęsą. 'To rzecz całkowicie naturalna'

Trumna ze ciałem Busha seniora będzie jutro przewieziona z Kapitolu do Narodowej Katedry Kościoła Episkopalnego. o godzinie 11 czasu miejscowego, czyli o godz. 17:00 czasu polskiego rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Weźmie w nim udział para prezydencka USA, dyplomaci, przedstawiciele rządów oraz byli i obecni światowi przywódcy. Polskę będzie reprezentował m.in. prezydent Andrzej Duda. Zaproszenie, jako prezydent RP w okresie rządów George'a H. W. Busha w USA otrzymał również Lech Wałęsa. Pierwszy przywódca "Solidarności" zwrócił się do Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Były prezydent wysłał prośbę w poniedziałek przed południem, wieczorem szczegóły podróży były już ustalone, a obecny prezydent pozytywnie ustosunkował się do prośby Wałęsy. Oznacza to, że politycy polecą do USA wspólnie.