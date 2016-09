Prezydent Duda w ONZ: Świat nie może milczeć wobec cierpienia chrześcijan!

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Podczas nowojorskiej sesji ONZ prezydent Duda wspomniał o tym, że należy chronić chrześcijan zabijanych w imię religijnego fanatyzmu. Najważniejsze wobec niego są tutaj odpowiedzialność, solidarność i sprawiedliwość, które traktuje on jako fundamenty zrównoważonego rozwoju.

„Wyłącznie poszanowanie praw człowieka, nie tylko tych politycznych, ale również społecznych, gospodarczych i kulturalnych, prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego, a co za tym idzie – do realizacji modelu zrównoważonego rozwoju. Pamiętać jednak należy, że wszystkie prawa człowieka mają swe źródło w podstawowym prawie – prawie do życia” – powiedział prezydent.

Bardzo istotny jest fakt, jak prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na sytuację chrześcijan właśnie:

„Nasz głęboki sprzeciw budzi fakt, że tak wiele jest dziś w świecie miejsc, w których ludzie ponoszą śmierć za wyznawaną przez siebie religię; za wiarę, która jest rzeczą wyłącznie ich sumienia. Nie możemy milczeć wobec cierpienia chrześcijan, mordowanych w imię religijnego fanatyzmu. Świat musi odpowiedzieć na zjawisko religijnego ludobójstwa”.

W kolejnych słowach prezydent Polski zaznaczył, że bardzo ważna dla budowania wspólnoty ludzkiej jest rodzina oraz, że konieczne jest dbanie o nią, jej kondycję oraz dobrostan. Tutaj prezydent podkreślił, że bardzo ważna jest polityka prorodzinna.

Prezydent podkreślił także, jak ważna jest solidarność w relacjach między państwami świata. Wyraził sprzeciw wobec aktom agresji, które powinny być potępiane przez społeczność międzynarodową:

„Odrzucamy system, w którym o losie narodów decyduje polityka siły i agresji”

dam/Fronda.pl

21.09.2016, 9:20