Duda: Idea Trójmorza jest wielka. Wierzę, że uda się ją zrealizować!

Fot. Michał Józefaciuk via WIkipedia, CC 3.0

Rozpoczął się VIII bieg „Szlak bez Granic”, w którego otwarciu uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Wystartowano z Witowa obok Zakopanego, meta ma miejsce w słowackich Oravicach.

Prezydent Andrej Duda powiedział:

„Wczoraj gościłem pana prezydenta Słowacji Andreja Kiskę w Zakopanem, byliśmy razem na Kasprowym Wierchu. Przedwczoraj spotkaliśmy się w Warszawie. Rozmawialiśmy o rozwoju tej przyjaźni, o rozwoju więzi nie tylko pomiędzy Polską i Słowacją, ale także więzi w Europie Środkowej, tutaj, gdzie leżą nasze państwa. W znacznie szerszej formule - nie tylko Polska-Słowacja, ale w formule tzw. Trójmorza, czyli tego, aby były dobre połączenia pozwalające nam na sprawne przemieszczanie się, na taką spokojną i łatwą turystykę od Morza Bałtyckiego aż do Morza Czarnego i Adriatyckiego”

Trójmorze to, jak dodał prezydent, „wielka idea", co do której wierzy, że uda się ją zrealizować. Dodał także, że owo spotkanie jest właśnie elementem „idei Trójmorza”.

dam/PAP,Fronda.pl



4.03.2017, 13:30