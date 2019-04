Duda i Trump spotkają się w tym roku dwukrotnie? Minister ujawnia szczegóły

"Fort Trump" akt PiSiego ohydnego włażenia prezydentowi USA w d*pę! Ciekawe co PiSuarnia by powiedziała gdyby jakiś nowo-budowany most opozycja chciała nazwać "Merkel Bridge"! Dopiero byłby PiSssk...

