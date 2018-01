Duda i Morawiecki na czele rankingu zaufania

Według krytyków zmiana premiera z Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego miała przynieść PiS straty, bo Polakom rzekomo trudno będzie zaufać ,,banksterowi'' na czele rządu... Nic bardziej mylnego. Polacy docenili znakomite kompetencje nowego premiera i według najnowszego rankingu zaufania ufa mu aż 46,7 proc. Polaków. To tyle samo, co prezydentowi Andrzejowi Dudzie.



I właśnie oni prowadzą w rankingu zaufania. Na trzecim miejscu plasuje się wicepremier Beata Szydło z wynikiem 40,9 proc., na czwartym Zbigniew Zioro (34,4 proc.), a pierwszą piątkę zamyka prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 34,2 proc. ankietowanych.



Odnotowano wzrost zaufania zarówno do Morawieckiego, co nie dziwi wobec zmiany jego pozycji w rządzie, jak i do Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego. Co ciekawe, lepszy wynik niż miesiąc temu odnotował także Antoni Macierewicz, choć w tym wypadku przeważa brak zaufania. Widać jednak generalnie, że Polacy coraz bardziej ufają rządzącej partii.

mod/pap, fronda.pl