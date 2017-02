Duda: Dziękuję, że pięknie reprezentowaliście Polskę

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Prezydent podziękował harcerzom za ich postawę podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami harcerstwa z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

"Dziękuję wam za to, że tak pięknie reprezentowaliście naszą Ojczyznę"- mówił prezydent, zwracając się do zgromadzonych. Jak podkreślił, służba harcerzy w czasie Światowych Dni Młodzieży była "niezwykle ofiarna". "Widziałem wasze zmęczenie, ale też uśmiech, widziałem waszą życzliwość dla służby bliźniemu, czyli wszystkiego tego, co tak mocno wpisane jest w istotę harcerstwa" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent miał do harcerzy trzy prośby na przyszłość. Pierwsza z nich dotyczyła- jak mówił- "utrzymania poziomu w służbie bliźniemu". Druga- większego zaangażowania w obchody rocznic Powstania Warszawskiego. Prezydent chciałby, żeby wszyscy, dla których rocznice tego wydarzenia są ważne widzieli, że to są także rocznice harcerzy. "Ogromnie mi na tym zależy, żebyście służyli, wspierali, byli z powstańcami, żeby oni widzieli, że jest sztafeta pokoleń" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent prosił też harcerzy, żeby włączyli się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. "Będziemy mieli wiele patriotycznych wydarzeń, związanych z czymś, czego ja nie waham się nazywać festiwalem niepodległości" - powiedział prezydent. Andrzej Duda przypominał, że w kolejnych latach w Polsce będą obchodzone kolejne stulecia patriotycznych wydarzeń.

Prezydent zaprosił do Pałacu przedstawicieli organizacji harcerskich objętych Honorowym Patronatem. Wcześniej na Twitterze napisał: "Wszystkim Harcerkom i Harcerzom, tym w mundurach i tym (już) tylko w sercach, składam najserdeczniejsze życzenia w Dniu Myśli Braterskiej:-)". Andrzej Duda wręczył też harcerzom odznaczenia.

Po spotkaniu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego został utworzony krąg harcerski. Wcześniej z udziałem Andrzeja Dudy rozpalono tam watrę, czyli harcerskie ognisko.

emde/IAR

23.02.2017, 8:30