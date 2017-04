Duda do żołnierzy NATO: Służycie na bratniej ziemi

reklama

Z całego serca dziękuję wam żołnierze, waszym najbliższym, którzy z wyrozumiałością przyjmują to, że służycie tutaj w moim kraju, na obcej ziemi, ale zapewniam was, że bratniej - powiedział prezydent Andrzej Duda na powitaniu wojsk NATO w Orzyszu (Warmińsko-mazurskie).

Prezydent przemawiał podczas oficjalnego powitania żołnierzy batalionowej grupy bojowej NATO, którzy w marcu przybyli do Polski.

"Witam was z całego serca. Jestem przekonany, że służba tutaj na terenie Polski, na terenie mojego kraju będzie dla was ciekawym doświadczeniem. Jestem przekonany, że zdobędziecie nowe umiejętności, a wierzę w to głęboko, że i nowe przyjaźnie. Życzę Wam, żeby nie opuszczało was niezwykle ważne, powiedziałbym podstawowe, tzw. żołnierskie szczęście" - dodał.

Duda wyraził zadowolenie, że postanowienia szczytu w Newport, a przede wszystkim w Warszawie "stają się faktem". "Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jestem dumny z tego, że polscy żołnierze uczestniczą tutaj w grupie bojowej, batalionowej, na której czele stoją wojska amerykańskie. Jestem dumny z tego, że uczestniczą w grupie batalionowej, która formowana jest na Łotwie. Cieszę się ogromnie i jestem dumny z tego, że biorą udział w grupie batalionowej, która jest tworzona w ramach Tailored Forward Presence w Rumunii" - mówił.

