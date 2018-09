Duda do Wielowieyskiej: 'Jesteście państwo dziennikarzami? Really?'

"Prezydent przejmuje język Krystyny Pawłowicz i nacjonalistycznych trolli"- stwierdziła dziennikarka "Gazety Wyborczej" i TOK FM, Dominika Wielowieyska. W ten sposób publicystka odniosła się do wczorajszego wpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Na Twitterze Duda stwierdził, że "Szyderstwa i napad lewackich mediów oraz niektórych polityków i komentatorów, o znanych poglądach, pokazują sukces wizyty Waszyngtonie". Prezydent odpowiedział Wielowieyskiej w podobnym tonie do poprzedniego wpisu.

Prezydent, mówiąc o "lewackich" mediach przejmuje język Krystyny Pawłowicz i nacjonalistycznych trolli. To nie przystoi głowie państwa. A pretensje PAD powinien mieć do administracji Donalda Trumpa, która ujawniła to zdjęcie. https://t.co/MQewXFuxzm