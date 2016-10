Duda do przedsiębiorców: Macie we mnie sojusznika

reklama

Prezydent RP Andrzej Duda wystosował list do przedsiębiorców w związku z rozpoczynającym się Europejskim Kongresem Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W swoim liście prezydent Duda zapewnił przedsiębiorców, że będzie ich sojusznikiem w kwestii poszukiwania dobrych rozwiązań prawnych dla polskiego biznesu.

Oto pełna treść listu prezydenta Andrzeja Dudy:

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!



Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to wydarzenie wyjątkowe. Jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji, że Polska – kraj, którego komunistyczne władze mocno kiedyś ograniczały możliwość działania drobnym, niepaństwowym podmiotom – stała się teraz gospodarzem unikatowej na kontynencie debaty poświęconej tematyce

małych i średnich firm. To dowód, jak bardzo jesteśmy przekonani, że MŚP to sól gospodarki rynkowej, jeden z najważniejszych czynników wzrostu i rozwoju.



Ciągle mamy jeszcze w Polsce poczucie niewystarczającej doskonałości polityki państwowej i wewnętrznych regulacji dotyczących tego sektora. Staramy się jednak te problemy diagnozować i rozwiązywać. Jesteśmy otwarci na doświadczenia innych i chętnie z nich korzystamy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Kongresu, witam naszych licznych gości z zagranicy. Dziękuję, że przybywają Państwo do Katowic, aby dzielić się swoją wiedzą

i opiniami. Składam wyrazy uznania organizatorom konferencji za powołanie do życia tak wartościowego przedsięwzięcia, które przyczynia się jednocześnie do promocji polskiej gospodarki.



Na wielu kongresowych forach będą Państwo poruszali sprawy, które są najważniejsze z punktu widzenia małych i średnich firm, w tym również niezwykle ważnej ich kategorii – firm rodzinnych. Przedmiotem dyskusji będą także kwestie o charakterze globalnym, które w coraz większym stopniu wpływają na warunki działania przedsiębiorców w Polsce. Cieszę się, że organizatorzy planują debatę o Transatlantyckim Partnerstwie w Dziedzinie Handlu

i Inwestycji, jako że temat ten musi być bardzo wnikliwie przeanalizowany, tak pod kątem szans, jakie wynikają z Partnerstwa, jak i związanych z nim zagrożeń. Nie mniej znaczące są zagadnienia współpracy gospodarczej w naszej części Europy, np. w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz otwierania się na rynki wschodnie, od Ukrainy po Chiny. Kontekst międzynarodowy jest dzisiaj szczególnie istotny. Świat boryka się z problemami, które z punktu widzenia Polski mają olbrzymie znaczenie. Jednym z najpoważniejszych jest sytuacja na Ukrainie. Pokojowe zakończenie tamtejszego konfliktu powinno należeć do priorytetów polskiej polityki.



Z uznaniem stwierdzam, że wiele uwagi zamierzają Państwo poświęcić uwarunkowaniom prawnym, które tworzą ramy dla działalności MŚP w Polsce. W naszym kraju, w którym mikro, małe i średnie firmy stanowią 99,8% wszystkich przedsiębiorstw, a sektor MŚP generuje dwukrotnie większy wkład w polskie PKB niż duże przedsiębiorstwa, jest to jedno z kluczowych zagadnień. Rzeczpospolita powinna wysyłać jednoznaczne sygnały, że zależy jej na upowszechnianiu przedsiębiorczości, na rozwoju nawet niewielkich, ale prężnych firm, zakorzenionych w swoim społecznym otoczeniu, odwołujących się do wartości i tradycji kultywowanych w polskich rodzinach. Ważne jest podejście i styl działania państwaw relacjach z takimi podmiotami gospodarczymi.



Zapewniam, że w kwestii promowania korzystnych dla sektora rozwiązań prawnych znajdą Państwo we mnie swego sojusznika. Korzystając z inicjatywy ustawodawczej, niedawno skierowałem do Marszałka Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jeśli zaproponowane przeze mnie zmiany zostaną

zaaprobowane przez parlament, projektodawcy aktów normatywnych będą w przyszłości zobowiązani, aby brać pod uwagę, jaki skutek wywrą na sektor MŚP tworzone przez nich regulacje. Przedstawiając tę propozycję, wyszedłem naprzeciw postulatom, które w czerwcu tego roku złożyli na moje ręce w Pałacu Prezydenckim uczestnicy Kongresu Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.



Sfera gospodarcza potrzebuje dobrych, przejrzystych, jednoznacznych uregulowań prawnych. Trzeba zwrócić baczną uwagę na to, na ile prawo wspiera, a na ile hamuje aktywność ekonomiczną obywateli, a zwłaszcza jak wpływa na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Warto mieć przy tym świadomość, że wszelkie skutki nowych regulacji sektor MŚP odczuwa dotkliwiej niż duży biznes, ze względu na nieporównanie mniejszą skalę działalności i skromniejsze możliwości finansowe.



Chciałbym także promować przedsiębiorczość, szczególnie wśród ludzi młodych. Możemy w Polsce poszczycić się silnymi ośrodkami akademickimi i wybitnymi absolwentami uczelni. Daje to szansę na rozwój innowacyjnych gałęzi przemysłu. Podtrzymuję deklarację pomocy w promowaniu polskiej innowacyjności za granicą, którą przed miesiącem złożyłem podczas spotkania z przedstawicielami start-up’ów. Wyróżniając najlepsze polskie przedsiębiorstwa Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP, którą będę miał zaszczyt wręczyć za miesiąc w Rzeszowie, będę się starał, aby ten prestiżowy laur przyznawany był także firmom mniejszym i słabiej znanym opinii publicznej, które jednak mogą się pochwalić znaczącymi osiągnięciami w swoim lokalnym otoczeniu lub na rynkach zagranicznych.

Duże nadzieje wiążę ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, która będzie również przedmiotem dyskusji w trakcie Kongresu. Strategia ma istotne znaczenie w kontekście rozważań o źródłach finansowania innowacyjności w działalności gospodarczej. W Kancelarii Prezydenta RP w ramach Narodowej Rady Rozwoju działa grupa ekspertów,

którzy będą wskazywać nowe zagadnienia istotne z punktu widzenia strategii rozwoju kraju oraz zgłaszać propozycje zmian. Cennym materiałem, pomocnym w tych pracach, mogą być także rekomendacje zgłoszone przez Państwa w trakcie tego Kongresu.



Życzę Państwu inspirującej dyskusji i owocnych obrad. Całemu sektorowi mikro, małych i średnich firm w Polsce składam życzenia dynamicznego, pomyślnego rozwoju. Raz jeszcze proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.



Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

za: prezydent.pl

10.10.2016, 18:05