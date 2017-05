Duda chce resetu w relacjach Polski i Francji

reklama

Prezydent Duda poinformował, że jest zadowolony z rozmowy z nowym prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, jaka miała miejsce wczoraj.

"Chciałbym, żeby nastąpił swoisty reset w relacjach polsko-francuskich, które w ostatnim czasie z różnych przyczyn bywały trudne" - mówił prezydent RP.

Jak dodawał, podobne nadzieje przejawiał Macron:

"Powiedziałem, że liczę bardzo, na to, że otwarcie nowej prezydentury we Francji ten właśnie reset umożliwi. Pan prezydent przyznał, że też bardzo by chciał, by te relacje pomiędzy Francją i Polską układały się dobrze. Tutaj mieliśmy obydwaj absolutnie jednakowe zdanie" - mówił Duda dziś w Krakowie.

Prezydent zaznaczył, że chciałby spotkać się z Macronem podczas zbliżającego się szczytu NATO:

"Oczywiście w wolnej chwili tego szczytu, żebyśmy zorganizowali przynajmniej krótkie spotkanie bilateralne. Tym się zajmą nasi współpracownicy. Pan prezydent z dużym zadowoleniem przyjął tę propozycję " - stwierdził.

